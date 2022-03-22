В Кирове 21-летний угонщик всю ночь катался на чужих машинах

21-летний житель Орловского района целую ночь катался по Кирову на угнанных авто. Гонщика удалось задержать.

Инцидент произошел на днях в областном центре. За сутки в полицию обратились двое кировчан, заявивших о пропаже автомобилей. У 56-летнего жителя Коминтерна со двора угнали «Ниву». А у 21-летнего кировчанина пропал ВАЗ-2109, оставленный у вокзала. Кроме этого, неизвестный угонщик пытался забраться в «Ладу» на улице Урицкого.

Вскоре «Нива» и «девятка» были обнаружены на улице Урицкого, рядом с «Ладой». Полицейские предположили, что машины угнал один и тот же человек. Это подтвердили отпечатки пальцев.

Нашлись отпечатки и в базе данных полиции. Оказалось, что «пальчики» принадлежат ранее судимому 21-летнему жителю Орловского района. Отправившись на место, полицейские задержали подозреваемого. Парень не стал отрицать очевидное и сознался в угоне.

Молодой человек рассказал, что приехал в Киров к друзьям. А после этого решил покататься на машинах, которые нашел незапертыми на парковках. Смену машин задержанный объяснил их поломкой. А с последней «Ладой» парень просто не справился, не сумев запустить мотор. Накатавшись досыта, молодой человек поехал домой.

По факту угонов возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.