В Кирове 34-летнего мужчину избили на улице до потери сознания

Инцидент произошел 21 ноября у магазина на улице Осенней. 34-летнего жителя Кирова избили на улице до бессознательного состояния. Пострадавшего доставили в травмбольницу с множественными травмами.

Рассказать, что произошло, мужчина не смог – в силу своего состояния он просто не мог говорить. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Полицейские просмотрели записи с видеокамер, а также опросили свидетелей происшествия. Выяснилось, что у магазина произошел конфликт, в ходе которого мужчину сильно избил неизвестный.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время личность злоумышленника была установлена – им оказался ранее судимый 35-летний кировчанин.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Вероятнее всего, на время следствия он будет взят под стражу.

Ранее мы писали, что 19-летний кировчанин напал на мужчину с ножом.