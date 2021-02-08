В Кирове 35 успешных предпринимателей научат начинающих бизнесменов вести дела

Составлен предварительный план деловых мероприятий.

В центре «Мой бизнес» прошла встреча с региональными амбассадорами предпринимательства. Именно так назвали бизнес-лидеров региона, долгое время участвующих в формировании экономики области. Они подвели итоги работы за минувший год и обрисованы планы на ближайшее будущее.

Так, в центре планируют провести серию круглых столов, на которых обсудят возможности для развития бизнеса в регионе. Намерены продолжать проект наставничества амбассадорами молодых бизнесменов. Сейчас в области 35 таких лидеров в различных отраслях. Среди них владельцы брендов: «BEATRIS» Наталья Ксенофонтова, «Домашняя пекарня» Семен Кытманов, «Летучий корабль» Ольга Лобастова, клиника «Наедине» Юрий Колышницын, руководитель группы компаний Юлия Долгоаршинных и другие.

В прошлом году они активно делились опытом, участвуя в обучающих программах центра, демонстрировали положительный имидж кировского бизнеса.

Узнать о возможностях для кировских предпринимателей и предложить свои идеи развития отрасли можно уточнить в центре «Мой бизнес» на сайте мойбизнес-43.рф и по номеру телефона.: +7 (8332) 410-410.

Фото: Александр Папырин