В Кирове 8-летний мальчик случайно поджег сам себя

В Кирове 8-летний ребенок получил ожоги, играя с зажигалкой. О происшествии рассказали в МЧС.

Инцидент произошел 31 марта. В Центр травматологии вместе с родителями пришел мальчик с ожогами груди и рук. Пострадавший рассказал, что, оставшись дома один, решил поиграть. Ребенок брызнул на свою футболку освежителем воздуха, а затем чиркнул зажигалкой, и пары вспыхнули.

Мальчик испугался и потушил пламя руками. К счастью, ожоги оказались легкими. Госпитализация ребенку не потребовалась.

Родителям юных кировчан напоминают: детей следует научить пожаробезопасному поведению. В частности, не следует оставлять спички в доступном месте, нельзя поручать детям растапливать печь или разжигать плиту. Также следует объяснить, что при пожаре нужно не прятаться от огня, а покинуть горящее помещение.