В Кирове адвоката оштрафовали за попытку обмануть клиента

Кировский адвокат заплатит штраф за попытку мошенничества.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Кировчанин обратился к адвокату с просьбой посодействовать его знакомым в получении разрешения на временное проживание в России. Адвокат убедил клиента, что имеет знакомых в московской полиции и может помочь в получении разрешений. Однако для этого нужно заплатить, и немало.

В течение нескольких месяцев кировчанин передал юристу 56 тысяч рублей, но адвокат затребовал еще. В конце апреля юриста задержали сотрудники 6-го отдела УМВД при передаче денег в размере 600 тысяч рублей. довести до конца преступление не удалось.

По факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.