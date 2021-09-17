В Кирове активисты прибрали велопешеходный маршрут Нижней набережной

Он пролегает под старым мостом. Во время приборки было обнаружено несколько любопытных находок.

Накануне сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области с другими активистами вышли на субботник. Они очистили велопешеходный маршрут, пролегающий по нижней набережной. Он проходит, в том числе у опор моста. Именно там копится больше всего мусора.

Подобную приборку инициативная команда затевает уже не первый раз. Вчера же решили проанализировать то, на что наткнулись. У опор много стеклянных бутылок от алкоголя. Здесь же горелки для кальяна.

— Из эксклюзива — книжка про вегетарианскую кухню и шуба, — рассказали активисты.

В результате они собрали десяток мешков мусора. Велопешеходный маршрут у нижней набережной теперь преобразился. Об акции появилось сообщение в паблике «30 скверов».

Фото: vk.com/30skverov