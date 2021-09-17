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В Кирове активисты прибрали велопешеходный маршрут Нижней набережной

Екатерина Сонина Новости, Общество

Он пролегает под старым мостом. Во время приборки было обнаружено несколько любопытных находок.

Накануне сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области с другими активистами вышли на субботник. Они очистили велопешеходный маршрут, пролегающий по нижней набережной. Он проходит, в том числе у опор моста. Именно там копится больше всего мусора.

В Кирове активисты прибрали велопешеходный маршрут Нижней набережной

Подобную приборку инициативная команда затевает уже не первый раз. Вчера же решили проанализировать то, на что наткнулись. У опор много стеклянных бутылок от алкоголя. Здесь же горелки для кальяна.

— Из эксклюзива — книжка про вегетарианскую кухню и шуба, — рассказали активисты.

В результате они собрали десяток мешков мусора. Велопешеходный маршрут у нижней набережной теперь преобразился. Об акции появилось сообщение в паблике «30 скверов».

В Кирове активисты прибрали велопешеходный маршрут Нижней набережной

Фото: vk.com/30skverov

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Екатерина Сонина