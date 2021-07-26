Он будет расположен в ТРЦ «Макси» на Луганской.

В Кирове анонсировано открытие семейного парка активного отдыха «MistyPark». Он разместится на 3 тысячах квадратных метрах торгово-развлекательного центра на улице Луганской. Предполагается, что здесь будет более 40 аттракционов (в т.ч. скалодром, батуты, тарзанки, горки и многое другое) ресторан и, для тех, кто помнит кировский «Карабас Барабас» на Сурикова, похожие домики, где можно справлять семейные праздники.

В ТРЦ «Макси» сообщили, что для удобства посетителей будет действовать единый безлимитный проходной. К тому же для взрослых и детей до года планируется сделать бесплатное посещение парка (не аттракционов).

На снимках, взятых из открытых источников: так выглядит семейный парк активного отдыха «MistyPark» в других городах.

Напомним, с 31 июля до нового «Макси» на Луганской в Кирове будут возить бесплатно 3 автобуса. С их расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.