Автомобилисты терпеливо ждут, когда можно будет продолжить путь.

В Кирове авария парализовала движение на улице Производственной. Около 16 часов здесь образовалась огромная пробка. Движение стоит практически от Солнечного проезда до улицы Щорса.

Причина — небольшая авария недалеко от перекрёстка со Щорса. По предварительно информации, столкнулось два транспортных средства. У них механические повреждения. ГИБДД на месте ДТП пока нет.

Затор заставил автомобилистов нервничать. По их словам пробка не движется, а только растёт.

Фото и видео: kirovpravda.ru