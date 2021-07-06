Он начнет возить пассажиров по-новому с 7 июля.

В Кирове автобус №54 изменит маршрут. Об этом сообщили в городской администрации. Новшество позволит стать более удобным для садоводов.

Два раза в день в среду, субботу и воскресенье он будет проезжать через слободу Варсеги.

В 9:12 он начнет движение от Радужного по проспекту Строителей, затем по улице Конституции, Производственной, а уже затем через садоводческое товарищество в слободе Варсеги.

Вечером, следуя из Кирова, в 19:12 автобус №54 также проедет через остановки в садах.