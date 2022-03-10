В Кирове автоледи на «Гранте» устроила ДТП на парковке и скрылась

В Кирове разыскивают девушку-водителя белой «Лады Гранты». Она повредил чужое авто и скрылся с места происшествия.

Авария произошла на днях. Неустановленный водитель отечественной легковушки выезжал с парковки задним ходом и задел другой автомобиль. За рулем «Гранты» была девушка.

Инцидент попал на видео. Владелица пострадавшей машины выложила ролик в соцсетях и попросила кировчан помочь установить виновницу аварии.

— Ищу виновницу аварии, скрылась с места ДТП. Белая гранта А 108 ОР 43. Кто владеет информацией, просьба написать в лс, — написала хозяйка авто.

Видео: vk.com/ky43_ubezhishe