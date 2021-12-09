В Кирове автоледи на красном «Хендэ» врезалась в «пазик» и в ЛЭП

8 декабря в Кирове произошла авария с участием легковушки и автобуса.

ДТП случилось в 6.15 у дома №141 на улице Ленина. По информации ГИБДД, 53-летняя женщина на автомобиле «Хендэ Гетс» врезалась в автобус «ПАЗ». За рулем «пазика» был 44-летний мужчина.

После столкновения легковушку отбросило на опору линии электропередач. В результате происшествия женщина-водитель получила травмы. У машины повреждена передняя часть.

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