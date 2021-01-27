В Кирове автомобиль подрезал троллейбус: кондуктора увезли на скорой

Стали известны подробности вчерашнего ДТП, которое кировчане активно обсуждают в соцсетях.

Директор автотранспортного предприятия Денис Пырлог рассказал подробности происшествия.

Напомним, ранее очевидцы ДТП с троллейбусом маршрута №4 на улице Карла Маркса областного центра говорили о том, что троллейбус был остановлен. В нем вывели всех пассажиров, а в карету скорой грузили пострадавшую женщину.

Комментаторы в соцсетях начали обсуждение, кто виноват в происшествии. А также, будет наказана женщина-водитель или пострадавшая женщина-пешеход. Точку в этом вопросе поставил гендиректор АО «Автотранспортное предприятие» Денис Пырлог. Он рассказал, что пострадала его сотрудница – кондуктор троллейбуса, а не пешеход.

Оказалось, неустановленный водитель авто подрезал общественный транспорт при перестроении в левую полосу. Из-за этого маневра кондуктор упала и была травмирована. Ей потребовалась помощь медиков.

Фото: vk.com/kirovonline