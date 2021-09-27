В Кирове банкротится УК «Доверие»

Кировская управляющая компания «Доверие» подала заявление на самобанкротство. Дата регистрации заявления в Арбитражном суде – 24 сентября.

Как следует из картотеки, сумма исковых требований составляет 9 миллионов рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

В 2021 году УК «Доверие» дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. В конце весны из реестра лицензий был исключен 31 дом, который обслуживала данная УК.

Ранее заявление о самобанкротстве подала управляющая компания «Флагман».