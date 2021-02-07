В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

Это утверждает кировчанин, который разыскивает виновника аварии.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП. Об этом в соцсетях рассказал житель областного центра. Он сообщил, что в субботу, 6 февраля, неизвестный водитель на «Тойоте» подрезал его «Крету». В результате чего корейский кроссовер врезался в припаркованные машины.

ДТП случилось в Кирове вечером около 20 часов на перекрёстке улиц Ленина и Розы Люксембург.

Кировчанин на серой «Хендай Крета» просит отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия с видеорегистратором. Для этого он оставил свой телефон: 8-912-824-8214.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области ищут очевидцев ДТП с перевертышем.

Фото: НДК — НА ДОРОГАХ КИРОВА | АВТО КИРОВ и ГИБДД Кировской области