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В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

Елена Дмитриева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Это утверждает кировчанин, который разыскивает виновника аварии.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП. Об этом в соцсетях рассказал житель областного центра. Он сообщил, что в субботу, 6 февраля, неизвестный водитель на «Тойоте» подрезал его «Крету». В результате чего корейский кроссовер врезался в припаркованные машины.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

ДТП случилось в Кирове вечером около 20 часов на перекрёстке улиц Ленина и Розы Люксембург.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

Кировчанин на серой «Хендай Крета» просит отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия с видеорегистратором. Для этого он оставил свой телефон: 8-912-824-8214.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

Ранее мы сообщали, что в Кировской области ищут очевидцев ДТП с перевертышем.

В Кирове белый автомобиль спровоцировал ДТП и скрылся

Фото: НДК — НА ДОРОГАХ КИРОВА | АВТО КИРОВ и ГИБДД Кировской области

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Елена Дмитриева