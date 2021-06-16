В Кирове бесправник на «Линкольне» попал в ДТП

Его дорогой автомобиль врезался в ВАЗ-21113.

Происшествие случилось в Кирове во вторник, 15 июня. В полдень на ул. Воровского, у дома №66, Lincoln Navigator поворачивал налево. За рулем внедорожника находился 36-летний мужчина. Ранее он был лишен водительских прав. И все равно сел за руль. Lincoln столкнулся с ВАЗ-21113.

Водитель отечественного автомобиля получил незначительные травмы.

Ранее мы сообщали, что в Верхошижемском районе произошла детективная история с похищением и погоней.

Фото: ГИБДД Кировской области