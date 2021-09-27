В Кирове без вести пропал 45-летний мужчина в зеленой куртке

В Кирове разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину.

24 сентября Сергей Курбатов 1976 года рождения ушел из дома на улице Сормовской. С тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

В настоящее время ориентировку на пропавшего распространяют в интернете. Сергею около 45 лет на вид, рост 175 сантиметров, телосложение полное, волосы светлые. Пропавший был одет в демисезонную зеленую курточку с капюшоном, утепленную рубашку, синие джинсы и черные полуботинки.

Всех, у кого есть данные о местонахождении Сергея, просят сообщить по номерам: (8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102).

Также в настоящее время в Кировской области разыскивают 73-летнего грибника. Мужчина пропал 10 дней назад.