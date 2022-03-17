В Кирове откроют пункт помощи бездомным благодаря «секретному миллионеру»

Благодаря «секретному миллионеру» Максиму Валецкому в Кирове появится дневной центр помощи бездомным людям. Об этом сообщили в общественной организации «Рука помощи 43».

— Теперь у нас есть помещение. Это выход на совершенно новый формат помощи. Сколько же открывается новых возможностей! – рассказали волонтеры.

Центр появится в Юго-Западном районе города. В нем будут обустроены душевая и прачечная, а также открыты кабинеты юриста и соцработника. За это волонтеры благодарят предпринимателя Максима Валецкого. В конце прошлого года он стал участником программы «Секретный миллионер».

Съемки одного из выпусков проходили в Кирове. По сюжету Максим инкогнито прибыл в город в качестве бездомного и пытался найти ночлег и работу. В этом ему помогали неравнодушные жители.

В конце съемок «бомж-миллионер» раскрыл свою личность и подарил всем помощникам крупные суммы денег. 1,2 миллиона рублей достались волонтеру Анне. На эти деньги и было приобретено помещение для центра помощи бездомным.

Фото: vk.com/rukapomoshchi43