В Кирове благоустроили и перенесли 2 остановки

В Кирове благоустроили и перенесли на несколько десятков метров остановки на улицах Талица и Ключевая.

Работы были проведены в рамках муниципального контракта. Раньше автобусы, курсирующие по маршрутам №№10, 21 и 117, останавливались на пустыре. Сейчас у них появились официальные посадочные площадки.

Остановка «Улица Талица» была перенесена к дому №34. Это на 40 метров дальше прежнего места высадки пассажиров. На улице Ключевой остановка была оборудована у дома №33/1.

Перенос остановок связан с тем, что на прежних точках не хватало места для создания полноценных посадочных площадок. Новые места соответствуют всем требованиям безопасности.

Новые остановки начнут функционировать с 13 ноября. Однако с водителями автобусов есть договоренность, что еще неделю они будут останавливаться не только на новых, но и на старых местах, если там стоят пассажиры.

Ранее на кировских остановках повесили схемы маршрутов городского транспорта.