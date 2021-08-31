В Кирове благоустроят Гагаринский парк за 327 миллионов рублей

В Кирове представили проект благоустройства Гагаринского парка. Он будет реализован к 2024 году. На его реализацию будет выделено 327 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

31 августа в парке состоялось торжественное открытие планшетной выставки, посвященной прошлому, настоящему и будущему парка. Она включает в себя 140 документов из истории зоны отдыха: фотографии, открытки, проекты обновления… Один из разделов посвящен благоустройству Гагаринского парка, которое запланировано на 2022-2024 годы.

В обновленном парке появится центральная аллея, несколько прогулочных зон, а также места под ярмарки и детские и спортивные площадки. При благоустройстве будут учтены пожелания кировчан.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что благоустройство будет проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Сады и парки являются украшением Кирова и любимыми местами отдыха жителей. Кировчане выбрали для благоустройства территорию именно этого парка. В ближайшие годы планируется его кардинальное преображение, — сказал глава региона.

Обновление парка потребует немалых финансовых вложений. На это планируется направить 327 миллионов рублей.

Напомним, что современный парк Гагарина был открыт в августе 1961 года. Однако его история началась гораздо раньше – в XIX веке. Выставка, подготовленная в рамках проекта «Из истории любимого города», позволит увидеть, как изменился облик парка за века.

Ранее о грядущем благоустройстве парка уже сообщалось.