В Кирове болеют коронавирусом более 1200 детей

На 26 января диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у более чем 1200 юных жителей Кирова. Еще около 2,5 тысяч несовершеннолетних находятся под наблюдением как контактные. Об этом сообщили в областном минздраве.

Заболеваемость острыми респираторным вирусными инфекциями среди детей от 7 до 14 лет в Кировской области выросла на 60,38 процента за неделю. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Из-за скачка заболеваемости значительно возросла нагрузка на детские поликлиники. В областном минздраве сообщают, что мобилизованы все ресурсы отрасли.

Главврач Детского диагностического центра Мария Савинова рассказала, что суточное число вызовов выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Только за 25 января медики обслужили около 1200 вызовов и приняли 3000 пациентов.

!!! 27 января минздрав Кировской области сообщит об изменениях в работе поликлинического звена областного центра.

Ранее Минздрав РФ опубликовал алгоритм действий при симптомах коронавируса.