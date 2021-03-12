В Кирове будут контролировать детей, которые не платят в автобусах

Сотрудники предприятий, занимающиеся общественными перевозками, сообщают о новых мерах.

В силу вступил закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей, которые не могут заплатить за проезд в автобусе. Инцидентов было достаточно много. Не так давно мы сообщали о девочке, которую высадили из автобуса из-за того, что она не могла доплатить один рубль.

Однако, далеко не все подростки действительно оказываются в сложной ситуации. Некоторые сейчас начали пользоваться тем, что их не высадят и открыто не оплачивают проезд. В день кондукторы встречают по 5 и более таких «зайцев». Что с ними делать — придумали в АТП.

Теперь кондукторы будут фотографировать тетрадки, дневники ребят-безбилетников. После сообщать о поведении в школу. Учебные учреждения должны будут провести воспитательную работу.

Фото из архива kirovpravda.ru