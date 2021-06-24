В Кирове будут построены еще 3 новые школы

Об этом рассказал глава региона Игорь Васильев родительское сообщество во время встречи на стройплощадке в Радужном, где чуть менее года назад заложили общеобразовательное учреждение. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

В областном правительстве рассчитывают на одобрение дополнительной заявки региона, в рамках первого отбора Минпросвещения. Таким образом, добавятся еще три объекта, на строительство которых будут выделены федеральные деньги. Это школа с бассейном в Ганино для 1 200 учеников и два пристроя: к школе №30, которая находится возле кировского автовокзала, и к зданию Физматлицея на пр. Строителей для тысячи школьников.

Ранее стало известно, что на федеральные деньги будут построены школы в Долгушино и у Зубаревского леса, а также пристрой к школе №53. Таким образом за два года в Кирове возведут 6 новых объектов для образования молодых кировчан.

Глава региона отдал поручение своим заместителям держать на контроле работу с Министерством просвещения и контролировать выполнение графиков возведения школ.

Напомним, последние три года каждое 1 сентября в регионе открывают новую школу. Нынче эта добрая традиция продолжится – для учеников распахнутся двери нового филиала школы No 42 на Менделеева, 1. Там будут обучаться 375 юных кировчан.

Ранее мы писали о том, что в Кировской области выделяют средства на содействие самозанятости безработных.

Фото: Александр Папырин