В Кирове будут судить двух участников ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик

В Кирове будут судить двух участников аварии на улице Чистопрудненской, в которой погиб 6-летний ребенок. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла вечером 17 августа на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской. 35-летняя автоледи на «Хонде» выехала на встречную полосу, не пропустив приближающийся «Форд» под управлением 21-летнего водителя. По данным ГИБДД, вторая иномарка ехала с превышением скоростного режима.

Автомобили столкнулись, и «Форд» выбросило на тротуар. Машина въехала в толпу пешеходов, травмировав 6 человек. Один из пострадавших, 6-летний мальчик, через несколько дней скончался в больнице.

По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали 2 человека: водители «Хонды» и «Форда». Хотя изначально общественность винила во всем женщину на «Хонде».

Следствие по делу завершено, а обвинительное заключение утверждено. Копии заключения будут вручены обвиняемым. После этого дело будет направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.