В Кирове будут судить парня, который душил таксиста удавкой

В Кирове передано в суд дело о покушении на убийство водителя такси.

Инцидент произошел 7 января в Чистых Прудах. Нетрезвый 21-летний кировчанин вызвал такси к дому на улице Мостовицкой. Сев в машину, он накинул веревку на шею водителя, и попытался задушить его.

Таксист оказал сопротивление. Тогда нападавший выскочил из авто и скрылся. Однако через некоторое время его задержали.

— Таксист повернулся спиной к рулю, я выбежал, — рассказал злоумышленник.

После этого молодой человек планировал угнать машину, чтобы покататься на ней. Об этом он также рассказал следствию.

По факту покушения на убийство и угон было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.