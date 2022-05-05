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В Кирове будут судить парня, который душил таксиста удавкой

Юлия Зорина Новости, Общество

В Кирове передано в суд дело о покушении на убийство водителя такси.

Инцидент произошел 7 января в Чистых Прудах. Нетрезвый 21-летний кировчанин вызвал такси к дому на улице Мостовицкой. Сев в машину, он накинул веревку на шею водителя, и попытался задушить его. 

Таксист оказал сопротивление. Тогда нападавший выскочил из авто и скрылся. Однако через некоторое время его задержали.

— Таксист повернулся спиной к рулю, я выбежал, — рассказал злоумышленник. 

После этого молодой человек планировал угнать машину, чтобы покататься на ней. Об этом он также рассказал следствию. 

По факту покушения на убийство и угон было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.

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Юлия Зорина