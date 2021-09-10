В Кирове будут судить уклониста от армии

В Кирове пойдет под суд молодой человек, обвиняемый в уклонении от армии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как было установлено в ходе следствия, в 2021 году 20-летний кировчанин не явился на медкомиссию и в военный комиссариат. При этом права на отсрочку у него не было. Ранее молодой человек был отчислен из колледжа за неуспеваемость.

По факту уклонения от призыва было возбуждено уголовное дело. На днях его расследование было завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Кировской области заблокировали несколько сайтов с советами, как уклониться от армии.