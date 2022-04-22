30 лет кировского госпиталя Росгвардии: от качества работы медиков зависит эффективность выполнения боевых задач

В Кирове четвертый военный госпиталь войск национальной гвардии РФ торжественно отметил своё 30-летие.

Сегодня это лечебно-профилактическое учреждение, укомплектованное перспективным специалистами и оказывающее медицинские услуги в шести отделениях на 150 койко-мест. Для приглашенных была открыта выставка, посвященная истории учреждения. На ней представлены архивные фотографии и современные иллюстрации работы отделений госпиталя, был организован показ фильма об этапах становления организации.

«Личный состав на протяжении 30 лет добросовестно выполняет задачи по сохранению здоровья, возвращению в строй военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, — говорил на открытии начальник учреждения подполковник медслужбы Сергей Куликов. — Медицинский персонал постоянно осваивает новые технологии, внедряет современные методики диагностики, лечения и реабилитации. Благодаря этому военнослужащие и сотрудники войск правопорядка могут быть уверены в своем здоровье».

Он зачитал личному составу поздравительную телеграмму командующего Приволжским округом войск ФСВНГ генерал-полковника Александра Порядина. В ней говорится, что за плечами врачей опыт двух чеченских кампаний и сотни спасённых жизней. А также пожелание коллективу госпиталя выдержки, совершенствования профессиональных навыков.

С поздравлениями и пожеланиями выступил начальник Управления Росгвардии по Кировской области полковник полиции Дмитрий Пушкин. Отметил, что от качества работы медработников зависит качество выполнения боевых задач их пациентов.

От губернатора Кировской области Игоря Васильева коллективу госпиталя передали праздничный торт и поздравительный адрес со словами «Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд, надежные руки и чуткие сердца».

Начальник госпиталя вручил сотрудникам нагрудные знаки «За отличие в службе», грамоты, благодарности, ценные подарки и денежные премии, ветеранам – юбилейные медали «30 лет военному госпиталю».

Завершилось мероприятие праздничным концертом оркестра Кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации «Северная звезда».