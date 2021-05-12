В Кирове чистят пруды у Диорамы

Сегодня представители подрядной организации наглядно продемонстрировали свою работу журналистам.

Кировчане в последние дни в соцсетях жалуются на мусор, который плавает в прудах у Диорамы, лежит на берегах. Горожане сообщают, что водоёмы переполнены пустой пластиковой тарой, этикетками, ветками деревьев, обёртками, железными банками.

Находиться в такой обстановке неприятно. Многие жители переживают за уток, которые населяют пруды.

В ответ администрация провела пресс-тур в парке им. Кирова. На нём присутствовал заместитель начальника теруправления Ленинского района Олег Шубин. Он уточнил, что за содержание прудов отвечает подрядчик, с которым заключён контракт.

Подрядная организация с задачей справляется. В подтверждении этого он указал на рабочих, которые активно чистили водоёмы от мусора, грязи. Все работы по приведению в порядок прудов у Диорамы должны быть завершены в течение сегодняшнего дня.

К слову, в городской администрации также подчеркнули, что о ненадлежащем содержании водоёмов кировчане могут сообщать по номеру телефона: 76-16-70.

Фото: admkirov.ru