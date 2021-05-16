В Кирове дали старт летнему туристическому сезону

Летнему отдыху — быть. Официальная церемония открытия турсезона на Вятке состоялась в Кирове на площадке у дома Витберга. В связи с ограничениями — без размаха прошлых лет. Тем не менее все желающие смогли получить информацию о предложениях кировских туроператоров и пройти с экспресс-экскурсией по улице Спасской.

Как отметили в региональном министерстве спорта и молодежной политики, нынешний туристический сезон должен пройти при соблюдении всех норм, разработанных Ростуризмом совместно с Роспотребнадзором. Самое главное – это безопасность туристов. При этом важно обеспечить им интересный и доступный отдых в Кировской области.

Впрочем, и сами туристы готовы рассказывать о своих увлекательных путешествиях по региону. Во время церемонии награды получили победители конкурса «ЕДЕМ, ЧЁ», организованного Центром развития туризма Кировской области. Самым вятским путешественником признан Богдан Вепрёв, рассказавший о своей поездке в деревню Бздюли и занявший первое место по итогам народного голосования в группе центра в «ВКонтакте».

Отмечены и успехи участников акций #Ктуристамготовы и «Вятка в кадре». Кроме того, организаторы вручили навигационные таблички с QR-кодами музею истории и краеведения Нолинска. Их разместят на исторических зданиях этого города. Кстати, проект по развитию туристской навигации в Кировской области реализуется с 2014 года. На данный момент в регионе размещены свыше 120 табличек. Они несут информацию об объектах культурно-исторического наследия и повышают ее доступность.

Фото: Центр развития туризма Кировской области