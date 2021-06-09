В Кирове дебошир разбил дверь в кафе на Щорса

Инцидент произошел на днях в одном из заведений областного центра.

Как рассказал администратор кафе, к ним пришел молодой человек, который вел себя агрессивно. Гость ругался нецензурными словами, а в ответ на сделанное замечание разбил стекло в двери.

После этого посетитель ушел, а администратор сообщил о происшествии в полицию. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Через некоторое время схожего по приметам молодого человека заметил патруль Росгвардии на улице Комсомольской. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.