В Кирове девушку оштрафовали на 300 руб. за порчу товара

В Первомайском районе Кирова прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

По её итогам восемь человек оштрафованы на общую сумму 6,7 тыс. рублей.

Самый большой штраф (5 тыс. рублей) заплатит подросток, управлявший транспортным средством без регистрационных знаков.

16-летнюю девушку оштрафовали на 300 руб. за порчу одежды в магазине. Это произошло когда она хотела вынести из него две толстовки и попыталась снять с них магниты.

Кроме того, 11 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав и интересов своих детей.