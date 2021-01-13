В Кирове «дом чекистов» заволокло дымом

Переполох случился накануне вечером.

Кировчане, которые были вчера вечером на улице Ленина, заметили, как известный «дом чекистов» оказался в дыму. Здание находится на пересечении улиц Ленина и Герцена. Шестиэтажный жилой дом является одним из символов Кирова. Его особенность — в полукруглом фасаде.

Дом был построен для работников кировского управления НКВД, поэтому в народе его называют «дом чекистов». Архитектор — И. А. Чарушин.

12 января поздно вечером люди заметили, как из окна четвёртого этажа идёт дым. Очевидцы вызвали службу спасения.

По информации паблика «Киров без цензуры», оперативно к зданию подъехали четыре пожарных расчёта.

Началось тушение. По предварительной информации пострадавших нет. Огонь был потушен. Причины выясняют специалисты.

Фото: vk.com/kirov_blacklist