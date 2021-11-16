В Кирове дорожные службы устраняют последствия снегопада

В Кирове в уборке дорог и тротуаров от снега задействовано 85 единиц спецтехники.

Она вышла на улицы сразу после того, как начались осадки. Кроме того, работают 65 специалистов ручного труда.

Проезжую часть и пешеходные зоны очищают от снега и обрабатывают противогололёдными материалами. Особо внимание уделяется остановкам, пешеходным переходам, лестничным маршам, подъёмам и спускам.

Сотрудники управления дорожной и парковой инфраструктуры проверяют работу подрядчиков, устраивая рейды. Для контроля за количеством техники и её маршрутами используется система GPS-навигации.

Фото admkirov.ru