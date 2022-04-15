В Кирове «Дорожный пристав» задержал 6 машин должников

В Кирове с помощью программного комплекса «Дорожный пристав» выявили 6 автомобилей, принадлежащих должникам. Об этом сообщили в УФССП России по Кировской области.

Комплекс был установлен на Октябрьском проспекте. Он помог выявить 6 машин, чьи владельцы были должниками и проходили по различным исполнительным производствам. На все автомобили был наложен арест.

Так, владелец «Хендэ Гетс» задолжал почти 200 тысяч рублей по разным производствам. Его автомобиль арестовали и изъяли. В дальнейшем иномарка будет передана на принудительную реализацию, а вырученные деньги направят на погашение долгов.

А вот автоледи на «Хендэ Матрикс» не пожелала расставаться с машиной. Женщина на месте погасила долги по 55 исполнительным производствам в сумме 198 тысяч рублей. большую часть долгов составляли неуплаченные налоги.

Всего в ходе мероприятия должники вернули почти 300 тысяч рублей.