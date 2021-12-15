В Кирове дружинники и полиция выявили 7 нарушений при продаже алкоголя

В Кирове сотрудники полиции и представители народной дружины провели совместный рейд по алкоточкам и выявили ряд нарушений в сфере оборота спиртного. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.

В ходе рейда было проверено 7 торговых точек, на работу которых жаловались жители города. По итогам проверки полицейские выявили 7 нарушений, в числе которых продажа алкоголя в ночное время и торговля спиртным без лицензии.

По всем фактам были составлены административные протоколы. Материалы будут переданы в суд для вынесения приговора виновникам и конфискации изъятого товара.

Ранее в Кировской области нашли контрафактный табак и алкоголь стоимостью 4 миллиона рублей.