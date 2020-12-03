В Кирове две девушки сами задержали преступника

Сейчас мужчину заключили под стражу.

Необычное происшествие зафиксировано в нашем городе. Две девушки, которые работают в одной организации, сумели самостоятельно задержать вора. Всё произошло в тот момент, когда он попытался похитить их вещи. Подробности сообщили в УМВД России по Кировской области.

Выяснилось, что девушки работали в своём офисе на улице Горбачёва. В какой-то момент они увидели, что дверь приоткрылась и из неё показалась чья-то рука. Сначала это выглядело как шутка, но потом сотрудницы фирмы поняли, что кто-то пытается похитить ценные вещи из верхней одежды.

Девушки не растерялись и сумели самостоятельно задержать злоумышленника. После чего они вызвали полицию и удерживали вора до прибытия стражей правопорядка. Оказалось, что кировчанки всё сделали правильно. Этот человек совершил целую серию преступлений. Он заходил в разные учреждения и обшаривал верхнюю одежду, забирая ценные вещи и карты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей. 26-летнему мужчине грозит лишение свободы.

Фото: beta.nv86.ru