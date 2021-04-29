В Кирове две легковушки подрезали общественный транспорт

В областном центре в среду произошли две аварии с участием пассажирского подвижного состава.

Первое ДТП произошло в среду рано утром на ул. Карла Маркса. 44-летняя хозяйка Suzuki подрезала ЛИАЗ. В нем упали и получили травмы две женщины и мальчик.

Три часа спустя, на ул. Воровского, возле здания кировской мэрии произошла еще одна авария с участием общественного транспорта. 61-летний владелец машины ИЖ-27175 создал помеху попутному троллейбусу. Водитель был вынужден применить экстренное торможение. В результате этих маневров, на ногах не удержалась 81-летняя пенсионерка, которая ехала в троллейбусе. Она получила ушибы и ссадины.

Ранее мы писали о том, что на автомобильных заправках могут начать продавать спиртные напитки.

Фото: vk.com/gibdd43