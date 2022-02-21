В Кирове двое мужчин с перцовым баллончиком напали на пенсионерку

В Кирове двое мужчин ограбили 80-летнюю пенсионерку, придя к ней в дом с перцовым баллончиком.

Инцидент произошел в Лянгасово. Двое мужчин 32 и 46 лет проникли в дом через незапертую дверь. Представившись сотрудниками ресурсоснабжающей организации, они потребовали, чтобы бабушка оплатила долг за электричество.

Женщина попробовала возразить лже-энергетикам. Тогда один из них распылил в ее сторону перцовый баллончик. Пенсионерка испугалась, а мужчины забрали 2 мобильных телефона, продукты и деньги и скрылись.

Потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленники были объявлены в розыск. Через некоторое время подозреваемых задержали оперативники.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Мужчины взяты под стражу. Ведется расследование.