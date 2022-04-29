В Кирове экс-директор общественной организации похитил 1,9 млн рублей

В Кирове будут судить бывшего директора общественной организации за хищение крупной суммы денег.

По данным следствия, будучи главой организации, директор обманом похитил средства субсидии, направленной на организацию временного трудоустройства подростков. Сумма ущерба, причиненного бюджету Кирова, составила более 1,9 миллиона рублей.

Данные факты были вскрыты при участии УФСБ. В отношении директора возбуждено уголовное дело за хищение.

В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.