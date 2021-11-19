В Кирове энергетики просят убрать киоски из охранной зоны теплосетей

В Кирове энергетики планируют обратиться в суд по поводу размещения торговых павильонов в охранной зоне теплосетей. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

Согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, в пределах охранных зон запрещены земляные работы, устройство детских площадок, стоянка автотранспорта, а также размещение зданий без письменного разрешения собственника сетей.

Тем не менее правила периодически нарушаются. В Кирове в охранной зоне теплосетей размещены 559 объектов. Один из них находится на улице Попова, 29 – там идет строительство торгового павильона.

На стене будущего киоска было размещено уведомление о нарушении правил. Если реакции на него не последует, «Т плюс» обратится в суд.

Всего в 2021 году по требованию «Т плюс» за пределы охранных зон тепловых сетей было вынесено 56 объектов. Среди них детские площадки, автостоянки и другие сооружения.