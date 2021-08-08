В Кирове есть озеро, где растут сказочные растения

Черное озеро – отличный маршрут выходного дня для тех, у кого не так много времени.

Черное озеро находится за новым мостом, по левую сторону, если ехать из города. Свое название оно получило за темную, почти черную воду. Глубина озера доходит до 4-6 метров, ширина – до 50.

Черное озеро – старица Вятки. Во время весеннего паводка оно практически соединяется с рекой в пойменных лугах. Оно входит в список особо охраняемых природных территорий, о чем раньше было сказано на табличках, установленных на берегу. Сейчас об этом мало кто вспоминает.

В летнюю жару Черное озеро – отличное место для купания. А в августе, когда медведь уже сунул лапу в воду, — просто удивительно красивый маршрут для прогулок. Вдоль берегов в воде растут купальницы и водяные лилии, они же – одолень-трава. Сами берега поросли хвощом и папоротником – другим героем народных легенд. А на лесных дорожках можно встретить ежей, зайцев и даже лисиц.

Если пройти по тропке в лес метров 500, откроется полуостров. Раньше про него знали только садоводы. Они рыбачили с высокого берега и собирали здесь шиповник и зверобой, которыми буквально порос этот кусочек земли. Сейчас на полуострове оборудованы зоны для купания и даже висит шестиметровая «тарзанка» и импровизированная вышка — для любителей экстрима.

Вплотную к лесу находится садоводческое товарищество с нехитрым названием «Товарищ». Сегодня это около 200 участков с самым разнообразным урожаем. Оно появилось 56 лет назад, когда работникам станкостроительного завода дали участки прямо в лесу. Первые 2 года было непросто – добираться неблизко, нового моста тогда не было. Лес приходилось вырубать с помощью подручных средств, а по ночам к домам подходили волки. Об этом до сих помнят садоводы старшего поколения.

Сегодня все проще – цивилизация добралась и до этих мест. Из города по новому мосту до Черного озера можно добраться за 15 минут.