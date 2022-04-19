19 апреля в Кирове эвакуировали студентов медколледжа на улице Романа Ердякова. Информация о происшествии появилось в телеграм-канале kirov_live_top.

— К кировскому медколледжу на Романа Ердякова приехали четыре пожарных расчета, учащихся эвакуировали, — говорится в посте.

В ГУ МЧС рассказали, что тревога была не учебной, а реальной. В колледже сработала пожарная сигнализация. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 10.45.

Оказалось, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание в светильнике. Пожара удалось избежать. До прибытия спасателей 30 студентов были выведены на улицу.

Пострадавших нет. После осмотра учреждения студенты и педагоги вернулись к занятиям.

Ранее мы писали, что в Кирове эвакуировали людей из аэропорта Победилово.