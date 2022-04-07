В Кирове эвакуируют фуры, припаркованные с нарушениями

В Кирове начали эвакуировать большегрузы, припаркованные с нарушениями. Эвакуацией занимается горадминистрация совместно с ГИБДД.

Так, 7 апреля в Госавтоинспекцию поступила заявка на «брошенный» КамАЗ у дома №7 на проспекте Строителей. Как выяснили в отделе транспорта, фура была припаркована в зоне действия знака «Стоянка запрещена». Также рядом стоит табличка, предупреждающая о том, что машины могут быть увезены на штрафстоянку.

— Крупногабаритный транспорт сокращает ширину проезжей части. Это затрудняет проезд остальных участников дорожного движения, — пояснили в отделе транспорта.

Эвакуацию провел АО «Вятавтодор». В течение нескольких минут «КамАЗ» был подготовлен для эвакуации и отбуксирован на штрафстоянку.

За нарушение правил парковки водителю придется заплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Также необходимо будет оплатить эвакуацию – 3 тысячи рублей и пребывание машины на спецстоянке – 58 рублей в час.

Вместе с КамАЗом с проспекта Строителей эвакуировали и легковушку, также припаркованную не по правилам.