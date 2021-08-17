В Кирове «Форд» вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

Авария произошла 17 августа в Чистых Прудах.

Около 18 часов на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской столкнулись 2 автомобиля – «Хонда» и «Форд Мондео». В результате столкновения «Форд» выбросило на тротуар, где стояла группа людей. Автомобиль сбил 6 человек. Все они получили травмы.

По данным ГИБДД, за рулем «Хонды» находилась 35-летняя женщина. «Фордом» управлял 21-летний молодой человек.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

В министерстве здравоохранения рассказали, что всех шестерых пострадавших доставили в Центр травматологии. Трое травмированных – дети 3, 5 и 6 лет. Двое пострадавших – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии.

Аналогичная авария произошла 16 августа у ТЦ «Грин Хаус». После столкновения с другим автомобилем «Лада» вылетела на тротуар и сбила трех человек.