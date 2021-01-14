В Кирове гаданиями отметят день Снеговика

Библиотеки и ДК подготовили развлекательную программу.

Второй по значимости сказочный зимний герой Снеговик отмечает свой день рождения 18 января. Кировские учреждения культуры решили рассказать об этом празднике и подготовили развлекательную программу.

Правда, пройдет она, как и многие события последнего года, в дистанционном формате.

На страничке библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова можно будет узнать, что за существо такое Снеговик, когда и где он появился впервые, посмотрев видеопрезентацию.

В официальных пабликах ДК Дороничи и ДК Захарищевы в полдень начнется онлайн-трансляция развлекательного шоу «В гостях у Снеговика».

После этого стоит заглянуть на страничку Центра культуры и спорта «Костино». Там в 14 часов стартуют мастер-классы, во время которых научат делать фигурки Снеговика из подручных средств.

В завершение празднования дня рождения Снеговика гостей на своей страничке будут ждать сотрудники Нововятского ДК «Россия». С 17 часов начнется развлекательная программа со сказками и гаданием.

Фото: ethnomir.ru