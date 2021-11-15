В Кирове ГАЗ насмерть сбил пешехода

14 ноября в черте Кирова автомобиль ГАЗ насмерть сбил пешехода.

Авария произошла в 18.05 на трассе Костино – Пестово – Сосновый. Водитель микроавтобуса ГАЗ сбил мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход скончался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В соцсетях утверждают, что микроавтобус, устроивший смертельное ДТП, принадлежит нелегальному перевозчику, который работает на маршруте магазин «Мечта» — Бахта — Сосновый.

Ранее мы писали, что в Кирове на Лепсе сбили 22-летнюю девушку.