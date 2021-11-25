В Кирове гендиректор фирмы осужден за покупку героина

В Кирове суд вынес приговор в отношении генерального директора коммерческого предприятия. Он обвинялся по ст. УК «Незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере».

В апреле мужчина около садового товарищества «Дружба» приобрёл в тайнике героин массой 1 гр. и был задержан полицейскими. Наркотик, от которого он попытался избавиться, был обнаружен на обочине дороги.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Осуждённого обязали пройти обследование у врача-нарколога и медицинскую реабилитацию.

Приговор суда в законную силу не вступил.