В Кирове готовится к открытию ещё одна школа

Глава региона сообщил о продолжении традиции по открытию каждый год по школе.

В Кирове со следующего учебного года появится ещё одна школа. Она откроется в здании на улице Менделеева, 1. Ранее это трёхэтажное строение пустовало.

Благодаря работе Игоря Васильева в Госсовете удалось решить вопрос с перенаправлением средств на приведение в порядок зданий, которые можно использовать для перепрофилирования в учебные учреждения. Так здесь и произошло. На ремонт затрачено около 66 миллионов рублей.

Капитальный ремонт завершился. Осталось совсем немного. С 1 сентября тут откроется дополнительный корпус школы No 42. Обучаться здесь будут почти 400 детей.

Обновлённый корпус осмотрел губернатор Игорь Васильев. Он сообщил, что хорошая традиция по открытию каждый год по одной школе продолжается. К тому же рядом находится новый микрорайон. Потребность в новом учебном учреждении есть.

Введение в эксплуатацию нового корпуса школы No42 позволит организовать занятия для всех учащихся в первую смену, а также разгрузить школы, которые находятся рядом.

В планах правительства — реконструкция здания на Пролетарской. После ремонта там может быть открыта школа на 300 мест. Также продолжается стройка школы в Радужном.

Фото: Александр Папырин