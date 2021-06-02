В Кирове готовится велопробег до Рая

Его задача вовлечение новичков в дальние поездки на двухколесном транспорте.

Три массовых велостарта готовятся в Кировской области до деревни Рай этим летом: один для новичков и два для опытных велосипедистов. Проводятся они совместно с Велошколой при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Идея такого велопутешествия принадлежит известному на Вятке путешественнику Денису Репину, который в 2014 году проехал на своем железном двухколесном коне из Кирова до Гибралтара за полтора месяца. Теперь он продвигает развитие велосипедных путешествий на дальние расстояния на Вятской земле — продумывает варианты маршрутов и привлекает новичков-велосипедистов.

Ближайшее мероприятие пройдет 19 июня. Смельчаки прокатятся путь длинной в 100 км до деревни Рай, расположенной в Оричевском районе, и обратно. На 17 июля запланирована вторая такая же поездка. В нее приглашены опытные велосипедисты. Они преодолеют путь в 150 км.

Для участия необходима регистрация, которая открылась накануне. Закроется она за 3 дня до мероприятия. Если количество участников достигнет 90 человек, то регистрация закроется досрочно по достижению лимита велоколонны 100 человек (90 участников + 10 маршалов).

Ранее мы сообщали, что утиное семейство остановило движение на центральной улице Кирова.

Фото: vk.com/kirov_velo_rai_11_new