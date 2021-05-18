В Кирове готовят к сдаче 3 отремонтированные улицы

Первые 3 дороги, отремонтированные по программе БКД, готовы к сдаче. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ремонтные работы полностью завершены на улицах Захватаева, Розы Люксембург и в Гостином переулке. В настоящее время дорожники заканчивают уборку строительного мусора. В ближайшее время объекты будут сданы в эксплуатацию.

Тем временем начался ремонт на участке трассы от Победиловского тракта до станции Чухломинской. Сейчас здесь проходит укладка выравнивающего слоя из щебня и асфальтобетонной смеси, после чего рабочие укрепят обочины щебнем. Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 2,5 километра.

До конца недели ремонтные работы также начнутся на участке дороги от деревни Башарово до Победиловского тракта.

Благодаря теплой и сухой погоде ремонт идет круглосуточно. Поэтому подрядчики просят водителей не оставлять свои машины в зоне работ. В противном случае автомобили будут перемещены с помощью эвакуатора.