В Кирове готовятся к весеннему потопу и проверяют ливневки

Зима 2020-2021 была снежной, а значит, с потеплением город может «утонуть» в потоках талых вод.

Чтобы этого не произошло, к таянию снега начали готовиться заранее. В настоящее время в Кирове проверяют водопропускные системы и очищают их от снега и льда.

Обустройством водоотводных канав занимается «Гордормостстрой». Как отмечают в компании, работы ведутся по графику. Параллельно с этим рабочие вскрывают ливневые колодцы и отогревают водопропускные трубы. Сейчас работы ведутся в районе слободы Корчемкино и села Русское.

Противопаводковые мероприятия займут около месяца и позволят исключить подтопление дорог и других территорий. Это особенно важно для частного сектора, где талые воды становятся настоящим ЧП, размывая грунтовки.

Ранее мы писали, что Кирову пообещали аномально большое половодье.